متحدث الوزراء: الجمعة آخر أيام الحظر الجزئي

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حظر التجوال سيتم رفعه نهائيا بدءا من يوم السبت المقبل وآخر يوم لتطبيق الحظر الجزئي سيكون يوم الجمعة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن يوم الجمعة آخر يوم تشهده مصر بالحظر الجزئي واعتبارا من يوم السبت لن يكون هناك أي قيود على حركة المواطن المصري في أي وقت من اليوم ويستطيع التحرك مثلما كان الوضع قبل أزمة فيروس كورونا.

وتابع أن تحديد حركة المواصلات العامة ووضع موعد لإنهائها هو قرار تنظيمي فقط وليس له علاقة بالحظر.