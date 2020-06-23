عاجل.. الوزراء: أي منشأة تخالف قرار الـ25% ستغلق إداريا بدون تهاون

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن تطبيق نسبة الـ25% على المطاعم والمقاهي وغيرها ستكون المحليات بكل محافظة هي المختصة بالمتابعة منذ بداية موعد فتح المطاعم وعلى مدار الساعة وحتى الإغلاق.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه ستكون هناك جولات تفتيش مفاجأة على المقاهي والمطاعم والكافيهات.

وشدد سعد على أنه أي منشأة سيثبت عدم التزامها بنسبة الـ25% سيتم إتخاذ قرار بإغلاقها قرارا إداريا ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق قرار الـ25%.