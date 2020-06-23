طايع: فتح المساجد نصف ساعة فقط.. وإمكانية أداء الصلوات مرتين

هنأ الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشعب المصري والمسلمين والأقباط بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد غياب 103 أيام كانت شاقة على نفوس المسلمين والمسيحيين بسبب تعليق دور العبادة.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "تعليق العبادة من أصعب القرارات على النفس البشرية التي تتوق إلى العبادة، أول الغيث قطرة، تفتح المساجد من فجر السبت حتى فجر الجمعة، وتعود إلى العمل في صلاة العصر، ويغيب عنا الأذان الذي كان يقول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في بيوتكم، وكان الأذان قاسيًا على النفس رغم أنه من شرع الله، كنا نشعر بأن الله يطردنا من بيوته بهذه المقولة".

وتابع: "ندعو الله أن يرفع عنا الغمة والبلاء عن المصريين وسائر العالمين، ولا يصيب أي إنسان أي مكروه، ونصف ساعة كفيلة بأن تؤدى الشعيرة لأننا في حاجة إلى تطهير وتعقيم وإعادة تهيئة المساجد بعد كل صلاة".

وأردف، أن يومي الخميس والجمعة سيكونان للتعقيم وإعادة تهيئة المساجد ووضع إشارات معينة في الأرض وهي مسافة التباعد، والصلوات العادية أقل كثافة مسافة في المساجد من صلاة الجمعة، من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي.

وواصل: "بالنسبة لمصليات السيدات، يصعب أن يدخل رجل على السيدات وهن يتنقلن حركات الصلاة، فإن غلق مصلى السيدات هو إجراء احترازي إلى حين زوال الغمة أو يكون هناك احتياطات أخرى، والمرأة في بيتها صلاتها أفضل لها، كما هو في السنة".

وأتم: "نعول على ثقافة الشعب المصري في تفهم هذا الأمر والإجراء الاحترازي، وفي أوروبا منذ 20 عاما كنت أصلي العيد في الساعة الثامنة صباحا وكان المسجد لا يكفي، وقالوا إن في مجموعة أخرى ستصلي في الساعة التاسعة، والتزم الناس فعلا، ويجوز أداء صلوات الجماعة في المساجد مرتين بسبب زيادة الأعداد، دون أذانين ولكن يمكن تكرار إقامة الصلاة".