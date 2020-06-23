"أوقاف كفر الشيخ" تناشد شراء "صكوك الأضاحي": أدخلوا الفرحة على قلوب المحتاجين

ناشد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أهالي المحافظة لشراء صكوك الأضاحي ،لاسيما في ظل ظروف جائحة" كورونا"، لتستطيع توزيع اللحوم وإدخال الفرحة على قلوب الأكثر احتياجا.

وقال الفقي، في تصريحات صحفية، إن المديرية بدأت فى بيع صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف للعام الرابع على التوالي فى 5 يونيو من الشهر الجاري، وذلك عبر منافذها بالإدارات وفى جميع مراكز المحافظة، مُتوقّعاً أن تصدر الأوقاف في مبيعات صكوك الأضاحى العام الحالى، وأنها ستكون فى المُقدمة.

وأوضح الفقي، أن مديرية أوقاف كفر الشيخ، حققت المُستهدف فى مبيعات الصكوك العام الماضى، والتى بلغت 680 صكاً، بمبلغ مليون و224 ألف جنيه، بزيادة عن العام الماضى، مؤكداً أن فريق عمل الصكوك أبلى بلاءً حسناً خلال الأعوام الماضية، والمنابر لعبت دوراً رئيسياً فى تبصير الناس بأهمية الصكوك.

وأشار إلى أنه جرى توزيع 20 طنا من لحوم الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف على المناطق الأكثر احتياجا والفقراء والمساكين وذلك عن طريق أئمه المساجد ومديري الادارات العام الماضي، متوقعاً ان تتصدر المديرية في مبيعات صكوك الاضاحي العام الحالي وانها ستكون في المقدمه ، موضحاً أن وزاره الاوقاف لاتتواني في تقديم كل العون للفقراء واصحاب الحاجات من خلال ادارات البر بالمديريات الاقليمية.

أوضح انه وردت الكميات على 5 دفعات العام الماضي، وتم التوزيع بمعرفة وإشراف أئمة المساجد الذين، كان لهم دور رائد في المبيعات وصلنا بفضل الله تعالي الي الأماكن الأكثر أحتياجا والي اهلنا المساكين في دهاليز القري والنجوع والكفور وبمشاركه الثقات أبناء المناطق الفقيره ، ونجحت التجربه الفريدة بإخلاص القائمين عليها بيعا للصكوك.

يذكر أن المديرية اعلنت عن بيع 57 صك أضاحى حتى الآن بمبلغ 102 ألف و600 جنيه، امس الاثنين، مشيرًا إلى أن المُستهدف هو الوصول إلى مبلغ مليون ونصف هذا العام.