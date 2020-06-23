حبس لاعب المصري محمود حمد بتهمة الشروع في قتل

قرر المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية حبس محمود حمد لاعب النادي المصري الحالي ولاعب النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق بتهمة الشروع في قتل مدرب مصارعة لخلاقات مالية بينهما.

وأكدت التحقيقات التى أجرتها نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار يوسف الدفتار، وباشرها المستشار أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية و المستشار خالد شطا وكيل أول النائب العام، على أن مشاجرة نشبت بين المتهم وبين المجني عليه بدران مجدي "مدرب مصارعة" بمنطقة الموقف الجديد بدائرة قسم ثالث طعن فيها المتهم المجني عليه طعنه نافذة بالبطن بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه وآخرين.

وكان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطار من العميد محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغا من الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم شرطة ثالث إخطار بنشوب مشاجرة بالموقف الجديد مما أدي إلي إصابة احد الأشخاص بجرح نافذ بالبطن.

وانتقل النقباء إسلام مشهور ومروان منصور واحمد المراكبي معاوني مباحث قسم شرطة ثالث، وتبين ان المتهم هو محمود حمد لاعب نادي المصري لكرة القدم ، وانه قام بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالبطن بعد مشاجرة نشبت بينهم ، بسبب خلافات مالية بينهم، فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة أصدرت قرارها السابق

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اللاعب محمود حمد