زوجة المنتصر بالله: حالته الصحية مستقرة ولم تحدث مضاعفات

نفت عزيزة كساب، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن تعرض زوجها الفنان المنتصر بالله، لوعكة صحية، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت "كساب"، لـ"الوطن"، إن المنتصر بالله حالته الصحية مستقرة، ولم يحدث له أي مضاعفات كما يزعم البعض، حيث إنه يقضي وقته داخل المنزل مع أبنائه وأحفاده، مطالبة بضرورة تحري الدقة والتأكد من أي أنباء قبل نشرها.

المنتصر بالله، حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، منها (الدوامة، الدنيا لما تلف، فيفا زلاطا)، لتتوالى أعماله بعدها حيث شارك في عشرات الأعمال من أبرزها (شارع محمد علي، أبناء ولكن، ضد الحكومة).