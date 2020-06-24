شيرين عبدالوهاب تدعو بالشفاء لرجاء الجداوي

دعت المطربة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بتويتر للفنانه رجاء الجداوي بالشفاء

وكتبت شرين"اللهم اشف ⁧‫رجاء_الجداوي‬⁩ شفاءً لا يغادر سقمًا، بطلب من كل الناس إنهم يدعولها بالشفاء وترجع لينا بألف سلامة

وكشفت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية عن أن حالة الفنانة رجاء الجداوي حرجة ومازالت تعاني من مشاكل التنفس ولا يمكن الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأوكسجين في الدم من غير الجهاز 55، موضحة أن الجهاز يعوض النسبة الطبيعية والتى تصل 85 لكي تتنفس بشكل عادي ودون توقف للرئتين.