شقيق شيرين عبدالوهاب يتهم مدير أعمالها بافتعال أزمتها الأخيرة

كشف محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أن ياسر خليل مدير أعمالها السابق، وراء الإشاعات التى خرجت خلال الفترة الماضية.

ونشر "تدوينة" لأحد الأشخاص المدعين أنها على علاقة قريبة بـ"شيرين"، التي نشرت "منشور" قالت من خلاله، "بحبك" لـ"ياسر خليل" مدير أعمال شيرين السابق.

وعلق "عبدالوهاب" قائلاً: "هي دي اللي مفهماكم إنها بتحب شيرين، أهي طبعا كده الناس المحترمة عرفت مين اللي زقها علي حسام وعلينا.. بطلوا قرف بقى، خلاص بقيتوا مكشوفين واتفضحتوا".

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، تعرضت لعدة شائعات خلال الفترة الماضية، منها إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وانفصالها عن زوجها حسام حبيب.