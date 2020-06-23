ارتفاع أسعار الذهب نهاية اليوم واتجاه عالمي للاستثمار في المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو في البورصات العالمية، الأمر الذي أثر على سعر المعدن الأصفر محليًا، ليسجل عيار 24 مبلغ 904 جنيهًا، مقارنة بصباح اليوم حيث كان 898 جنيهًا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، إن ارتفاع أسعار الذهب بسبب تباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي وصل إلى 18.5%، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا تسبب في ركود الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن هناك اتجاه عالمي نحو الاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الأمن في فترات الأوبئة والحروب على مدي العصور.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا بنهاية اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 902 و904 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 789 و791 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 676 و678 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و328 جنيها.