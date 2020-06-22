ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم.. وعيار 24 يسجل 898 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في نهاية معاملات اليوم الاثنين 22 يونيو في البورصات العالمية، الأمر الذي أثر على سعر المعدن الأصفر محليًا، ليسجل عيار 24 مبلغ 898 جنيهًا، مقارنة بصباح اليوم حيث كان 891 جنيهًا.

وقد شهد المعدن النفيس حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا بنهاية اليوم الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 896 و898 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 784 و786 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 672 و674 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و288 جنيها.