أوقاف كفر الشيخ: ملتزمون بتعليمات فتح المساجد واجتماع عاجل لمديري الإدارات

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إننا ملتزمون بتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشان ضوابط إعادة فتح المساجد مرة أخرى، مشيرا إلى أن التعليمات واضحة وأي مخالفة لها سوف يتم التحقيق فيها مباشرة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى التوجيه اليوم باستمرار تطهير وتعقيم المساجد، وتشكيل غرفة عمليات برئاسته وعضوية مدير عام الدعوة ورئيس المساجد الحكومية والإرشاد الديني لمتابعة سير العمل في الايام القادمة.

تابع الفقي، أنه سيجرى عقد إجتماع عاجل، غدا الاربعاء، لمديرى المديريات، لإعلامهم بالضوابط بعد تعميمها عليهم، فضلاً عن التنسيق لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين من المواطنين.