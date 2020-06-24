المطربة رحمة لـ"الوطن": حسبي الله ونعم الوكيل في من أطلق شائعة وفاتي

حالة من الغضب انتابت المطربة رحمة بعد انتشار خبر وفاتها بفيروس كورونا.

وقالت رحمة، لـ"الوطن": حسبي الله ونعم الوكيل لا أعلم من مروج هذه الشائعة السخيفة وما الغرض منها، ما زلت أشعر بوجود آلام في النفس ولكن الحمد لله في تحسن بنسبة 60% وما زلت انتظر نتيجة المسحة والمقطعية.

وكتب رحمة منذ ايام عبر حسابها على فيسبوك "أنا تعبانة جدا جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين، أنا التعب زايد عليا جدا وخصوصا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي.

وأضافت "روحت النهارده لدكتور الصدر لأني تعبانة جدا، ولله الحمد قالي الفيروس نزل على الرئتين، كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جدا وصوتها عالي، غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب".