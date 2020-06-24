هشام صفوت: زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية 80% منذ أزمة كورونا

ارتفع الإقبال على منصات التجارة الإلكترونية فى مصر بنسبة 80% منذ تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى جذب عدد كبير من العملاء الجدد.

وقال هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة «جوميا» للتجارة الإلكترونية، إن تداعيات فيروس كورونا أسهمت فى زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية والشراء عبر الإنترنت بنسبة 80% فى مصر، وهناك زيادة فى الطلب على بعض السلع والمنتجات، مثل الأدوات الرياضية، بسبب الحظر، واتجاه كثير من المستهلكين لممارسة الرياضة فى المنزل، وأيضاً الاستفادة من وقت الفراغ الكبير.وأضاف «صفوت»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك زيادة فى طلب منتجات البقالة والكمامات، ومنتجات الوقاية والملابس والألعاب الإلكترونية.

وقال عمرو الصاحى، مدير عام شركة «سوق دوت كوم مصر»، التابعة لـ«أمازون»، إن فيروس كورونا أسهم فى تغيير سلوكيات العملاء فى مصر، وتوجيههم نحو التسوق من خلال منصات التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه «لاحظ خلال الأسابيع الماضية زيادة أكبر فى العملاء الجدد مع تزايد فى الطلبات من جانب العملاء الحاليين، كما لوحظ توسّع تجار التجزئة والباعة فى استخدام منصتنا فى أعمالهم».

وأضاف «الصاحى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك اهتماماً بسلامة الموظفين والمسئولين عن التوصيل والعملاء، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من توصيل المنتجات والسلع المطلوبة بشكل آمن، حتى فى طريقة الدفع، ودائماً يتم تشجيع الدفع إلكترونياً حتى لا يكون هناك مجال للتعامل المباشر عن قُرب، قائلاً: «عند توصيل المنتجات نقوم باتخاذ جميع إجراءات الأمان والسلامة التى نصت عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ونركز حالياً على دعم المجتمع وتزويد الأشخاص بالمنتجات التى يحتاجونها»