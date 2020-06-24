مايا دياب تشيد بأداء ميريهان حسين بعد تقليدها

أشادت المطربة مايا دياب بأداء الفنانة ميريهان حسين بعد تقليدها عبر فيديو نشرته ميريهان على صفحتها في "يوتيوب".

وعلقت مايا "حبيت هذا" لترد عليها ميريهان قائلة "مايا دياب حبيبتي الجميلة.. مبسوطة جدا إنك حبيتي تقليدي ليكي وشكرا إنك مثال لنجمة واثقة من نفسها.. محبة لنفسها وللآخرين.. شكلك الجميل ينبض بروحك الأجمل على فكرة أنا معرفش مايا دياب شخصيا بس بيننا أصدقاء مشتركين عرفت ليه هما بيحبوها وبيموتوا فيها،أنا قلدت فنانات كتير عملوا نفسهم مش واخدين بالهم ...فابفرح أوي لما بلاقي نجمة روحها حلوة وطبيعية وعفوية زيك وزي حبيبة قلبي منى زكي حب كتير أوي".