  البنتاجون: نطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

قال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن واشنطن تطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأعرب المصدر عن دعم الولايات المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وحث كافة الأطراف على العودة للمسار السياسي.

وأكد بيان لاجتماع وزراء الخارجية العرب، أن التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا، مشددًا على رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا، وكذلك شجب التدخلات الخارجية في البلاد.

كما رحب وزراء الخارجية العرب بكافة مبادرات الحل السياسي في ليبيا، ودعوا إلى وقف إطلاق نار فوري بين الفرقاء.