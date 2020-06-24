"السياحة العالمية" تشيد بدعم الدولة المصرية للقطاع في ظل أزمة كورونا

أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، زوراب بولوليكاشفيلي، بجهود الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي في ظل أزمة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، حيث ناقش الجانبان عدة موضوعات هامة، من بينها المشروعات الخاصة بدعم القطاع السياحي.

وأطلع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وزير السياحة والآثار، على اشتراطات السلامة الصحية العالمية، معبرا عن ثنائه لضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، والتي استعرضها العناني خلال الاتصال، والمرتبطة بتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف عند عودة السياحة الخارجية؛ حيث سيتم استئناف السياحة الوافدة لمصر من الخارج للمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى اعتبارا من أول يوليو.

كما استعرض العناني الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية؛ والتي من أهمها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر من العام الجاري، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 من الشهر ذاته ، إلى جانب منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيضا بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر المقبل.

واتفق الجانبان، خلال الاتصال، على تكثيف التواصل بينهما خاصة على المستوى الفني؛ لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع السياحي والنهوض بالقطاع وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة.

بدوره، وجه السيد زوراب بولوليكاشفيلي، الدعوة للدكتور خالد العناني لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المقرر انعقاده في جورجيا شهر سبتمبر المقبل، كما تبادل الجانبان توجيه الدعوة كل لزيارة الآخر.

يذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد شارك في اجتماعين سابقين مع زوراب بولوليكاشفيلي أحدهما في أبريل الماضي حيث تم خلاله بحث سياسات الانتعاش في قطاع السياحة في ظل جائحة كورونا ، والثاني في شهر مايو الماضي والذي تم خلاله مناقشة المبادرات والحلول غير التقليدية لإنعاش القطاع السياحي، ويشار إلى أنه من المقرر أن يتواصل الجانبان في أوائل شهر يوليو المقبل خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط.