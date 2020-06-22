التنمية المحلية: تعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ روية مصر 2030

حرصت وزارة التنمية المحلية على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالتها الدولية العاملة في مصر بهدف تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية والإقليمية وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات، بما يحقق استراتيجية الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مختلف مجالات عمل الوزارة ومشروعاتها وأنشطتها ومن ذلك:

- الاتحاد الأوروبي: قدم للوزارة دعماً بقيمة 9 ملايين يورو لتمويل مشروع تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية.

-الاتحاد الأوروبي: قدم منحة بـ8 ملايين يورو لدعم مشروع تحسين وتطهير مصرف كيتشنر وتشرف وزارة التنمية المحلية على مكون إدارة المخلفات الصلبة.

- الاتحاد الأوروبي: عقد دورات دراسية حضرها خبراء أوروبيون في مجال المخلفات الصلبة، كما تم إيفاد بعثتين من خبراء الوزارة لكل من اسكتلندا وبرتسلافا.

- الصين: حيث تم إيفاد بعثات تدريبية من كوادر التنمية المحلية والمحافظات بواقع 20 متدربا في مجال إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظات، كما أوفدت الوزارة عددا من قياداتها للمشاركة في ثلاث ورش عمل وزارية.

- الهند :استفادت الوزارة بالعديد من الدورات التدريبية في إطار البرنامج الهندي للتدريب الدولي ITEC مع التركيز على دورات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التي تتميز بها الهند.

- برنامج الأغذية العالمي WFP: تكفل البرنامج بتمويل دعم استثنائي للفئات الأكثر احتياجاً والتى تأثرت بتداعيات فيروس كورونا وبلغت دعم قيمة الدعم المقدم للفرد الواحد 500 جنيه قدمها البرنامج لـ12 ألف شخص أعدت الوزارة قوائم بهم.

-مشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان تقوم الوزارة تنفيذه للعام الثاني علي التوالي للإسراع في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان على مختلف المحافظات حيث يطبق الآن على 10 محافظات بتمويل قدره 4.2 مليون جنيه.

-برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) UN-Habitat بالتعاون مع الوزارة يعمل على مشروع مقترح عن اللامساواة الحضرية بالمدن، ومشروع تطوير منطقة وادي الدير ومدينة سانت كاترين، والمساعدة في تحضير مؤتمر المدن العالمي القادم والمقترح انعقاده خلال العام الجاري.

- مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة" تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة وتدير أعماله لجنة عليا موسعة تضم أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار.وتم توجيه التمويل المطلوب وقيمته 41 مليون جنيه للمحافظات .

- أسست التنمية المحليةقبل عام الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي شراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLGA ونجحت بعد مشاركة فاعلة في نوفمبر 2018 من استضافة المجلس التنفيذي للمنظمة بالقاهرة في يونيو 2019 كما تم ضم محافظتي القاهرة والقليوبية لعضوية المجلس التنفيذي ولمجلس عموم افريقيا.

-استضافة مصر في إطار تعاونها مع المنظمة الافريقية مقر إقليم دول الشمال- تنظيم أول دورة لتدريب كبار المسئولين الأفارقة في مجال الإدارة المحلية في ديسمبر 2019 في واحدة من أنجح الدورات التدريبية، والتي أكدت بالفعل انتماء مصر لمحيطها الافريقي.