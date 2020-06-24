عبدالغفار عن امتحانات السنوات النهائية: مساحات الجامعات تسمح بالتباعد

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عن امتحانات السنوات النهائية بالجامعات المصرية.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن كل جامعة ستحدد مواعيد وجداول الامتحانات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن منظومة طلاب الجامعات تشمل 700 ألف طالب في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشار عبدالغفار إلى أن المساحة في الجامعات تسمح بالتباعد بين الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة لديها استعداد كامل للتعامل مع الامتحانات، لافتًا إلى أن العام الدراسي الجامعي تم مده لـ15 سبتمبر لأول مرة.

وأوضح عبدالغفار أنه تم التواصل مع القوات المسلحة من أجل مراعاة مواعيد امتحانات الطلاب ومواعيد ظهور نتيجته لضبط مواعيد التحاقهم بالتجنيد.

وأكد عبدالغفار أنه يُسمح للطلاب بالاعتذار عن دخول الامتحانات في الدور الأول طول فترة ما قبل الامتحان، مشيرًا إلى أن الطلاب سيسمح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني والذي من المقرر أن ينعقد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

وشدد عبدالغفار على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال طلاب السنوات النهائية، مشيرًا إلى أن عددهم 21 ألف طالب مغترب وأن طاقة المدن الجامعية 67 ألف طالب، مؤكدًا أنه سيتم تسكين كل طالب في غرفة منفردة وأنه لن يتم تسكينهم في المدن المخصصة للعزل الصحي لمرضى فيروس كورونا.

وفي سياق متصل أعلن عبدالغفار عن حل أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتقرر مد التنسيق لهم لحين الحصول على شهادة "السات" لمن لم يحصل عليها.