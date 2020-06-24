الجامعة العربية: ادعاء إثيوبيا موافقة مصر على بناء السد تزييف للحقائق

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مصر حازت على دعم عربي ممتاز خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بالأمس بشأن سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن تصريحات إثيوبيا بأن مصر وافقت على بناء سد النهضة ليست سوى تزييف للحقائق، كما أن إثيوبيا تجاهلت رفض مصر الإضرار بمصالحها ومخالفة القانون الدولي.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الموقف القانوني المصري أقوى بمراحل من الموقف القانوني الإثيوبي في ملف سد النهضة، مؤكدًا أن موقف الدول العربية من بناء سد النهضة كان في غاية الإيجابية مع مصر.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الدول التي تحدثت اليوم أكدت أنها تقف مع مصر ومع حقوقها المائية، كما أن حدوث بعض التحفظات من بعض الدول كان مبررها تقريب وجهات النظر أو العمل بشكل أكبر مع إثيوبيا مثل جيبوتي والصومال، موضحًا أن الموقف المصري والسوداني شهد تقاربًا كبيرًا ربما لم يكن مرصودًا في السابق.

وأشار إلى أن هناك ارتياحا عربيا لهذا التقارب المصري السوداني في ملف سد النهضة واستعداد عربي للمساعدة بكل الطرق المتاحة، واجتماع اليوم أرسل رسالة للدول العربية الأخرى بأن مصر والسودان تحددان مصالحهما بشكل جيد.