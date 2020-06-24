نقيب الأسنان يدعو لعقد اجتماع عاجل لنقباء الفرق الطبية مع رئيس الوزراء

وجَّه الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء أسنان مصر، الشكر إلى أعضاء الفريق الطبي بجميع مستشفيات مصر، جميعا على ما يبذلونه من مجهود رائع وعظيم في مكافحة فيروس الكورونا، داعيا الله أن يرحم شهداء الواجب من الفرق الطبية، مطالبا بعقد اجتماع للفرق الطبية مع رئيس الوزراء.

وطالب الجندي في بيان له، بضرورة الإعلان عن نتائج التحقيق مع المقصرين من أعضاء الفرق الطبية، ولكي يعلم الجميع أسباب التقصير هل منهم أو نتيجة تقصير من الإدارة - على حد قوله.

وأكد نقيب أطباء الأسنان، أن أغلب الفريق الطبي أدى واجبه على أكمل وجه وهو خط الدفاع الأول للشعب المصري أمام فيروس كورونا المدمر، مضيفا: "لذلك لا بد من تقديم الشكر والتحية له على كل ما قدمه ومازال يقدمه بدلا من إلقاء اللوم عليه".

وطالب نقيب أطباء أسنان مصر، بضرورة عقد اجتماع عاجل لنقباء الفرق الطبية مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيرة الصحة ووزير المالية لمناقشة أوضاع الفريق الطبي المهنية والمالية.