نقيب الأسنان: مجلس اتحاد المهن الطبية يؤجل اجتماعه للمرة الثانية

قال الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، إنه تم إخطاره بتأجيل اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية، الذي كان من المقرر عقده اليوم، دون إبداء أسباب تأجيل الاجتماع.

وأضاف الجندي في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن هذا التأجيل جاء للمرة الثانية، لاسيما وأن الاجتماع كان محدد يوم أمس الإثنين، وتم تأجليه لليوم، ثم تقرر تأجيله للمرة الثانية دون تحديد موعد جديد له.

وكان قد عقد مجلس الاتحاد اجتماعه الأخير في 30 مايو الماضي لمناقشة تطورات ومستجدات الأوضاع الخاصة بالأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، وقرر تخصيص، خط ساخن للإبلاغ عن إصابة أعضاء اتحاد المهن الطبية بفيروس كورونا "covid-19".

وأعلن الاتحاد، أنه سيلتقى أي بلاغات على الرقم 01550003456.