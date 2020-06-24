ماذا تفعل الطبيبة حال رفض إجازة رعاية الطفل؟.. أمين عام الأطباء يجيب

أجاب الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، عن سؤال يتردد من قبل الطبيبات يقول: "ماذا تفعل الطبيبة حال رفض إجازة رعاية الطفل؟".

قال الطاهر، إن رعاية الطفل إجازة وجوبية بنص قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، وقد وضعها المشرع لحماية الطفل ورعايته، وبالتالى لا يجوز لجهة العمل رفضها.

وذكر الوسائل التى يمكن للطبيبة اللجوء لها إذا تم رفض (أو عدم إستلام) طلبها لإجازة رعاية الطفل كالآتي:

1- تقديم شكوى عاجلة للمستشار مفوض مجلس الدولة بديوان عام المحافظة التى تعمل بها.

2- إرسال خطاب مفتوح (بدون مظروف) مسجل بعلم الوصول لمدير جهة العمل.

3- إرسال تلغراف لمدير جهة العمل.

4- إرسال إنذار على يد محضر (من المحكمة) لمدير جهة العمل.

وأوصى بأن يتم ترك مهلة زمنية أكثر من خمسة أيام عمل، بين تاريخ إرسال الإنذار وبين التاريخ المطلوب لبدء الإجازة (المدون بالإنذار).