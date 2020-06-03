نائبة تطالب بمنح العاملات في الأطقم الطبية إجازة لرعاية أطفالهن

طالبت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، رئيس الجمهورية، بتوجيه الحكومة بإعطاء إجازة استثنائية للسيدات من الأطقم الطبية، ممن لديهن أطفال لم يبلغوا سن الـ7 سنوات.

وقالت النائبة، في بيان لها، إن السيدات في الأطقم الطبية سواء طبيبات أو ممرضات ممن لديهن أطفال في سن صغير يعانين جراء عدم وجود أي آلية لترك أطفالهم خلال فترات العمل، بسبب إغلاق الحضانات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت عبدالحليم: "الموقف الحالي يضعهن في أزمة كبيرة، فهن غير قادرات على ترك أطفالهن في المنزل خصوصًا مع سنهم الصغير، وأيضا لا يستطعن اصطحابهم إلى العمل بما يعرضهم لمخاطر الإصابة".

وأوضحت: "الحل يكمن في إعطاء إجازة استثنائية لهن لحين فتح الحضانات، أو على الأقل إجازة دون مرتب خلال هذه المدة".