بتروجت: زيادة وسائل التنقل وتوفير سكن لتقليل التحرك بين المحافظات

قالت شركة "بتروجت" إن أزمة فيروس كورنا قد تستمر خلال الفترة المقبلة مما يحتم على جميع العاملين بالشركة الاهتمام والالتزام باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها.

وأكدت الشركة ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة وغسل اليدين والمحافظة علي المسافة الآمنة بين العاملين، كما أنها تستمر في تطهير وتعقيم مواقع العمل والتى تنفذها الشركة بشكل يومى ومستمر.

ولفتت الشركة إلى أنها اتخذت عدة إجراءات للتعامل خلال هذه الفترة منها إعادة توزيع خطوط التنقلات بوسائل الانتقال ومضاعفة أعدادها لتحقيق التباعد بين الركاب، وتوفير الاستراحات الخاصة بالإقامة للعاملين المغتربين لتقليل الانتقال اليومى بين المحافظات والبدء فى إعادة التوزيع الجغرافى لبعض المهن طبقا وطبيعة العمل فى كل مشروع مع استمرار التوعية المستمرة لكافة العاملين بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها.