"الأوقاف": توفير سجاد وكمامات ومطهرات في المساجد لقاصدي بيت الله

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن العاملين في المساجد لن يقوموا بمنع أي مصلٍ قاصد بيت الله من الدخول، وسيتم توفير كمامات ومطهرات وسجادات في المساجد، وزيادة في الحيطة والحذر يجب أن يأتي المصلى بكمامة، وكل المساجد التي ستفتح سيكون هناك كمامات احتياطية مع عامل المسجد على الباب.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه سيتم تعقيم المسجد بعد كل صلاة، مؤكدًا أن الفترة التي أغلقت فيها المساجد تأثرنا جميعا منها، ولكن كان إجراء الغلق ضروريًا من أجل حماية المواطنين من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وتابع: "سيكون هناك عامل على الباب يعطيه كمامة، ولو لم يتوفر له سجادة سيكون في المسجد سجادات".