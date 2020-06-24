 9.1% انخفاض فى عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج عام 2019 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 24/ 6/ 2020 " النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2019" و فيما يلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة :بـلغ عــدد المصـريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر 350 مهاجـراً (أصلى ومرافق ) عــام 2019 مقابـل 385 مهاجـراً ( أصلى ومرافق ) عام 2018 بزيادة قدرها 9.1 % .

ايطاليا تمثل المرتبة الاولي من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا علي موافقة للهجرة بالخارج عام 2019 بنسبة 37,1% .

بلغ عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا علي موافقة للهجرة بالخارج 297 مهاجراً اصلي بنسبة 84,9% ، 53 مرافق بنسبة 15,1% من الإجمالي .تأتى ايطاليا فى المرتبة الاولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج حيث بلغ عددهم 130 مهاجراً بنسبة 37.1 % من الاجمالى.بلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 301 مهاجر بنسبة 86.0% , الإناث 49 مهاجرة بنسبة 14.0% من الإجمالى .بلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية ( بكالوريوس – ليسانس ) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج 147 مهاجــراً بنسبـة 43.2% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين فى سـن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 340 مهاجراً . يأتى المهاجرين فى الفئة العمرية ( 40 - 44 سنة ) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقــة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج حيث بلـغ عددهم 64مهاجـراً بنسبـة 18.3% من الاجمالى. 2.9% انخفاض في عدد المصريين الذين إكتسبوا جنسيات أجنبية عام 2019

بـلغ عدد المصريين الـذين إكتسبـوا جنسيات أجنبية 2616 مصرى عام 2019 مقابـل 2694 مصرى عـام 2018 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 2.9 % منهم (1329 مصري حصلوا علي اذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 50.8% ، 1409 مصري حصلوا علي اذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 49.2% ) من الإجمالي .