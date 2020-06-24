التموين تتيح نظام الحجز الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ الوزارة بها أكبر قواعد للبيانات المتعلقة بالأفراد والشركات، ومع توجه الدولة إلى الرقمنة، هناك توجيهات سياسية بإتاحة الخدمات عبر وسائل تكنولوجية، لافتا إلى أنّ البوابة الحكومية تقدم مجموعة خدمات خاصة بالسجل التجاري أونلاين، مثل الاستعلام والاستدلال وشهادة عدم الالتباس.

وأضاف عشماوي، خلال حوار ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ السجل التجاري يقدم 11 خدمة، بينها 4 مميكنة، كما يوجد 100 مكتب للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، كان في الماضي كل مكتب يعتبر قاعدة بيانات قائمة بذاتها فتم إجراء تكامل لتلك القواعد.

وأوضح أنّه سيتم إتاحة نظام حجز إلكتروني في 30 يونيو الحالي، "بدل ما تروح على مكتب سجل ممكن من على أي موبايل أبلكيشن أو عن طريق الكمبيوتر تحجز دورك في مكتب السجل التجاري بدلا من التزاحم"، لافتا إلى إتاحة خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي.