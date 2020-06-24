مطار القاهرة يستقبل 32 رحلة طيران لإعادة 3975 مصريا

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، 32 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 3975 مصريا، كما يغادر المطار 33 رحلة سفر استثنائية لعدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل 1503 ركاب.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إنّ صالات الوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات من عدة دول عربية، إضافة إلى عدة عواصم أوروبية، وتشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، وشركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين.

وأوضحت أنّه يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عودة نحو 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.