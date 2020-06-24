ارتفاع أسعار الذهب العالمية قرب أعلى مستوياتها في نحو 8 أعوام

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوى لها في نحو ثمانية أعوام، بدعم إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من تجدد تفشي فيروس (كورونا) المستجد، في ضوء تزايد أعداد المصابين عالميا.

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1785.80 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنحو 0.1 % إلى 1767.93 دولار للأوقية، بعد أن لامس 1773 دولارا وهو أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر من عام 2012.وقال دانييل هاينز المحلل لدى مجموعة (إيه.إن.زد) "إن المخاوف بشأن اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا، بعد القفزة المسجلة في أعداد المصابين بالولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، تقود القلق بشأن استمرار ضعف التعافي الاقتصادي، وذلك يصب في مصلحة الأصول التي تعد ملاذات آمنة وقت الأزمات مثل الذهب".

كان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشى، قد حذر من أن بعض الأجزاء في بلاده تشهد زيادة مزعجة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال فاوتشى، الذي يعد أبرز خبراء الأوبئة بالولايات المتحدة، خلال شهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكى أمس الثلاثاء، إنه برغم تراجع معدل الإصابات بولاية نيويورك، تشهد بعض الولايات الأخرى زيادة في الحالات تعكس زيادة فى الانتشار المجتمعي، معربا عن قلقه الشديد إزاء هذا الأمر.