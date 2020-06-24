رئيس جهاز العبور يوجه بدفع العمل بمشروع الإسكان البديل لسكان المناطق غير الآمنة بحى السلام 

وجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز والشركات العاملة بمشروع الوحدات السكنية البديلة لسكان المناطق غير الآمنة بحي السلام، لدفع العمل بالمشروع، موضحا أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال المرافق بالمشروع وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، وكذا توفير السكن الملائم للمواطنين.

كما وجه المهندس أحمد عمران، بمواصلة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتطوير لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وأعمدة الإنارة ورفع الكفاءة الجارية بأحياء المدينة المختلفة، مؤكدا استمرار العمل على مدار الأسبوع لسرعة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة، وفي إطار الجهود المستمرة لدفع عجلة التنمية، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل المختلفة وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفى سياق آخر أشار رئيس الجهاز إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا حيث تم تطهير وتعقيم عدد من المراكز الصحية بالإضافة للأحياء المختلفة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ( الجمعية الخيرية لحماية البيئة والحيوان في مصر).