بعد الاشتباه في إصابة 2.. التأكد من سلامة نزلاء دار السعادة للمسنين من كورونا

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، دار السعادة للمسنين بطنطا، لمتابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لحماية النزلاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجرى تخصيص طبيب وممرضة على مدار الـ 24 ساعة، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء.

وقال حميدة، إنه جرى فحص جميع المخالطين من نزلاء الدار والعاملين بها وتبين سلامتهم، بعد الاشتباه في إصابة سيدتين من نزلاء الدار بفيروس كورونا المستجد، واللتان تخضعان حاليا للعلاج بمستشفى المنشاوي العام.

من جانبها، أوضحت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه جرى فحص جميع النزلاء والعاملين على الفور بالتنسيق مع مديرية الصحة وجمعية الهلال الاحمر بطنطا.

وحول أعمال التطوير الجارية بالدار، أفادت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى مخاطبة الوزارة بشأن إيقاف الأعمال مؤقتا لحين تقييم الموقف.

وأضافت " النادرى"، أن هناك متابعة مستمرة لدار السعادة للمسنين، مؤكدة توفير كل المستلزمات الوقائية الشخصية للنزلاء من كمامات ومطهرات، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم الوقائي يومياً.