توريد 220 ألف طن قمح ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد القمح بالمواقع التي حددتها وزارة التموين، لاستلام وتوريد القمح بدائرة المحافظة، والتي تستمر حتى 15 يوليو المقبل.

واقتصرت أماكن توريد القمح في المحافظة على صومعة كوم أبوراضى بالواسطى، وشونتي سمسطا وإهناسيا، وشونة مطحن الواسطى، وصومعة الودي 2 شرق النيل، حيث تم حيث مراعاة البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي الكميات الموردة، منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم إلى 219 ألف و904 أطنان قمح، بنسبة قاربت 110% من المستهدف توريده هذا الموسم، لافتًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.