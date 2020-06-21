محافظ بني سويف لأولياء الأمور: "فين الكمامة.. التجمعات دي غلط"

طالب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بارتداء الماسكات وعدم التجمع أمام المدارس.

كانت إحدى أولياء الأمور بمدرسة الحديثة بنات، استوقفت المحافظ قائلة "يا سيادة المحافظ لنا شكوى كأولياء أمور، لماذا لايتم دخول أولادنا مباشرة إلى اللجان عقب انتهاء الإجراءات الاحترازية؟".

ورد المحافظ، قائلا "الدولة اتخذت إجراءات احترازية لسلامة الطلاب، ومنع التكدس أمام اللجان وأثناء الدخول للتعقيم واستلام المهمات الوقائية، لو نفذنا ما طلبتوه وتأخر دخول الطلاب لجنة الامتحان ماذا سيكون ردكم؟".

واختتم حديثه، قائلا: "الإجراءات الاحترازية التى اتخذناها من الطبيعي أن تستغرق بعض الوقت، اطمئنوا نحن جمعيا نعمل لصالح الطالب".

ومازح المحافظ ولية أمر، قائلا "فين الكمامة يا فندم ليه مش لابسة الماسك؟، التجمع بتاعكم ده غلط".

واطمئن محافظ بنى سويف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل عدد من لجان المحافظة، ومنها لجنة مدرسة الشهيد محمد عصام سرور، بمدينة بني سويف، حيث أصر على فحص بوابات التعقيم للتأكد اللجان أمام أولياء الأمور الذين صفقوا للمحافظ.

كما تابع المحافظ استلام الطلاب للمهمات الوقائية، مطمئنا على انتظام الدخول باللجان ترافقه سهام يوسف وكيل وزارة التعليم، ومعتز حسن مدير إدارة بني سويف التعليمية.

كما تفقد عدداً من لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت صباح اليوم، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات التي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية.

ويؤدي الامتحان 19 ألفا و812 طالبا وطالبة في 52 لجنة، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية،

وحرص محافظ بني سويف على تبادل الحديث مع بعض أولياء الأمور في محيط اللجان، مستمعا لمقترحاتهم بشأن الامتحانات، حيث طمأنهم على أولادهم، قائلا "أبناؤكم هما أولادنا، وهما في عنينا".

من جهتها، أشارت وكيلة الوزارة إلى أنه جرى استلام 103 آلف كمامة، و34 ألف واقي وجه (face shield )، و34 ألف و500 جوانتي، و180 ألف واقيات أحذية، لتوزيعها على الإدارات التعلمية، بالإضافة إلى تركيب بوابات التعقيم بكل اللجان.

ويؤدي الامتحان 2855 طالبا وطالبة في بني محافظة بني سويف، موزعين على 20 لجنة عامة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.