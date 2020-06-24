استئناف تصوير فيلم Jurassic World وسط إجراءات احترازية

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن أنّه سيتم استئناف تصوير فيلم "Jurassic World 3" في 6 يوليو المقبل في المملكة المتحدة.

وكانت وسائل الإعلام البريطانية، كشفت عن أنّ استكمال التصوير سيتم وفق قائمة واسعة من إجراءات الصحة والسلامة المعمول بها في البلاد، ويعتبر فيلم "Jurassic World 3" أول فيلم يُستأنف تصويره في بريطانيا بعد جائحة فيروس كورونا، والفيلم يعد استكمالا لسلسلة افلام حديقة الديناصورات التي حققت نجاحا وانتشارا واسعا.

وكشفت "ديلي ميل" عن استعداد المشاركين في فيلم Jurassic World: Dominion لخضوعهم لاختبارات فيروس كورونا، قبل الشروع في استئناف تصوير الفيلم، وأكد الموقع أنّ صناع الفيلم يضعون إجراءات صارمة خوفا من توقف التصوير مرة أخرى في حالة الاشتباه بإصابة أحد من العاملين بالفيلم.

وفي مارس الماضي، أعلن توقف شركة يونيفيرسال بيكتشرز عن إنتاج وتصوير فيلم Jurassic World: Dominion وذلك بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، ويأتي ذلك بعدما تم تصوير عدد من مشاهد الفيلم في لندن حيث كان من المقرر عرضه في 2021، وفقا لـ"موقع فارايتي".