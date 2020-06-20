قبل مايك تايسون.. قصة الملاكم محمد علي ألهمت صناع السينما في هوليوود

السيرة الذاتية لأساطير الملاكمة، تلهم صناع السينما مرة أخرى، فقبل حياة مايك تايسون الذي أعلن الممثل صاحب جائزة أوسكار جيمس فوكس، 52 عاما، عن تجسيدها في فيلم يجرى تحضيره. سبق وأن قدم الممثل الأمريكي ويل سميث صاحب الشعبية الواسعة حياة الملاكم محمد علي كلاي في فيلم اسمه "علي".

فيلم "كلاي" إنتاج عام 2001، وشارك في بطولة مع "سميث"، كل من جيمي فوكس وجون فويت، ورون سيلفر وماريو فان بيبلز.

وتناول فيلم "علي" حياة أسطورة الملاكمة في الفترة من 1964 وحتى عام 1974، ومدته ساعتين و37 دقيقة.

كانت تكلفة إنتاج فيلم "علي" 107 مليون دولار بحسب موقع السينما IMDB، وكانت أرباحه 87 مليون دولار.

وترشح الفيلم لجائزتي أوسكار عام 2012، منها ويل سميث لأفضل ممثل دور رئيسي، و وجون فويت كأفضل ممثل دور مساعد.

وترشح الفيلم لـ 3 جوائز جولدن جلوب وجائزتي بافتا حصد منها ويل سميث جائزة أفضل ممثل دور رئيسي.

يذكر أن ويل سميث يحضر، لبطولة فيلم جديد عنوانه Emancipation، وسيكون من إخراج أنطوان فوكوا.

ويكتب سيناريو الفيلم William N. Collage وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، لشخص يدعى بيتر، يهرب من العبودية.. ومن المتوقع أن يتم البدأ في إنتاج الفيلم 2021.

وآخر أفلام ويل سميث كان Bad boys for life، والذي جسد من خلاله دور المحقق مايك لورى، وعرض بالسينما يناير الماضي.

وقام «سميث» فى عام 2019 بدور المارد فى فيلم علاء الدين، وشاركه البطولة الممثل المصرى الكندى مينا مسعود، والممثلة ناعومى أسكوت، وهو الفيلم الذى تخطت إيراداته المليار دولار، كما شارك فى فيلم Student of the year 2، وGemini man.