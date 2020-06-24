تجديد حبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس في المطرية

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة بالعباسية حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل زوجته وإلقائها من الطابق الخامس من منزل الزوجية في المطرية، بعد معرفته بأنها مصابة بفيروس كورونا ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في العمود الفقري.

وتمكنت من القبض على الزوج المتهم وبمواجهته اعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وأن الخلافات زادت بعد معرفته بأنها مصابة بفيروس كورونا وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت على الأرض فاقدة للوعي فنقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج.

وأوضحت المصادر، أن فريق التحقيق لم يتمكن من سماع أقوال الزوجة "شروق" للوقوف علي حقيقة الواقعة وأسبابها بعد أن تم احتجازها داخل عزل كورونا بعد أن خضعت لجراحة في العمود الفقري.

وتابعت المصادر، أن النيابة العامة تنتظر تعافي السيدة وخروجها من عزل كورونا حتي يتسنى لها سماع أقوالها في الواقعة وتحديد أسباب الواقعة رسميًا خاصة وأن رواية الزوج المتهم استندت إلى عدة أسباب منها الخلافات الزوجية.

كانت حالة المريضة معقدة ومحولة من عدة مستشفيات رفضت استقبالها لصعوبة حالتها، لكن أطباء مستشفى الدمرداش، وعلى رأسهم الدكتور على مزيد، استشارى جراحة العظام والعمود الفقرى بجامعة عين شمس، تعاملوا مع الحالة، وخلال ساعات كانت فى غرفة العمليات تجرى جراحة دقيقة فى العمود الفقرى، لضبط الفقرات وتخفيف الضغط الشديد على الحبل الشوكى، الذى أصابها بشلل نصفى.