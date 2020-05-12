شاب يقتل زوجته بسبب الفطار في بورسعيد

"مكنش قصدى اقتلها.. اتخانقت معها علشان مرضيتش تعمل فطار.. ضربتها بالسكين لحد ما ماتت".. بهذه الكلمات بدأ الشاب الثلاثيني المتهم بقتل زوجته بحي الضواحي بمنطقة المناخ بمحافظة بو سعيد الحديث عن جريمته، أثناء مثوله امام النيابة العامة، حيث مثّل المتهم جريمته.

واضاف قائلًا: "كنا بعد العصر.. اتخانقت معها.. ضربتني علي وشي.. روحت على المطبخ.. مسكت السكين وفضلت اضرب فيها لحد ما ماتت.. بس ده كل اللي حصل".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم أثناء تمثيل الجريمة، قررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت معاينة مسرح الجريمة "أن هناك بعثرة فى محتويات الشقة.. وعُثر على جُثة الزوجة غارقة فى دمائها، ومصابة بعدة طعنات فى مختلف أنحاء جسدها.. وناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وحرزت النيابة سلاح الجريمة – سكين – ورفع البصمات".

وناقشت القوات عددًا من الجيران والشهود، والذين اكدوا أنهم سمعوا صوت شجار حدث بين المجني عليها والمتهم، وفور وصولهم لمعرفة أسباب الشجار فوجئوا بالمتهم يحمل سكينًا وملابسه ملطخة بالدماء، والزوجة ملقاة فى صالة الشقة جثة هامدة غارقة فى دمائها.