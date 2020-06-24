تطهير شوارع الحمام وسيوة لمواجهة كورونا

كثفت فرق الطوارئ بمدينة الحمام شرق محافظة مرسى مطروح، جهودها في تطهير وتنظيف الشوارع والميادين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، تنظيم حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة بالمواد المكافحة للعدوى في عدد من المناطق السكنية مثل ميدان السوق، والمسجد الكبير، والمعهد الأزهري، ومجلس المدينة، وكذلك أعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق ميدان السوق، والمسجد الكبير، والمعهد الأزهري، وأنور السادات.

كما ينفذ مجلس المدينة أعمال تمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق مقبل، والمراغى، والزيدان، والقرية البدوية، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد مواجهة جائحة كورونا.