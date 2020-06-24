مقتل شخص بطلق ناري في أسيوط

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري لم يتم تحديد مصدره، وذلك أثناء تواجده بجوار كوبري سوالم البحرية بأبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول أحمد مرعي أحمد عبد العال، 50 سنة، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر.

وبالانتقال وسؤال أهليته، أقروا أنه حال تواجد المجني عليه بجوار كوبري سوالم البحرية أُصيب بطلق ناري لا يعلمون مطلقه ولا مصدره، وجرى نقله إلى المستشفى، وتوفى في الحال.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.