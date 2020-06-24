استئناف تصوير "كيرة والجن".. وكريم عبدالعزيز: شغل عالي

استأنف صناع فيلم كيرة والجن 1919، تصوير الأحداث، بعد أن توقفت مؤخرا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

فيلم كيرة والجن، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أمينة خليل، سيد رجب، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فيلم كيرة والجن، مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه في هذه الحقبة الزمنية في تاريخ مصر.

وقال المخرج مروان حامد، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنّ فيلمه الجديد كيرة والجن، بطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، يعكس نضال الشعب المصري ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، باستعراض قصص حقيقية تبرز تضحيات المصريين في هذه الحقبة الزمنية، التي لم تتعرض لها السينما بشكل كبير.

ونشر الفنان كريم عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، عبر حسابه على موقع إنستجرام، صورته في أول يوم تصوير في زمن كورونا، مرتديا الكمامة ونظارة شفافة أشبه بالـ"فيس شيلد"، مصحوبة بتعليق "أول يوم تصوير، بس الشغل عالي برضه، ربنا يعدي الأيام دي على خير، وهتعدى إن شاء الله، وهنفتكرها ونضحك، مساؤكم فل ورضا".