وكيل "نقل البرلمان": التاريخ سيسجل أن أردوغان أسوأ حاكم في العالم

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بالدور المهم الذي تقوم به مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ ليبيا من الغزو والاحتلال التركي، مشيدا بالاتصالات التي أجرتها الخارجية المصرية بدول أوروبية لوقف التوغل التركي نحو سرت.

وقال زين الدين في بيان له أصدره، اليوم، إن التاريخ سيسجل أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو أسوأ نظام وحاكم على مستوى العالم كله لأنه نظام إرهابي ودكتاتوري ودموي.

وأعرب النائب محمد عبدالله زين الدين عن أسفه الشديد لصمت المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن الجرائم الإرهابية والدموية التي ارتكبها رجب طيب أردوغان داخل العديد من الدول العربية بصفة عامة وداخل ليبيا وسوريا بصفة خاصة، مطالبا بضرورة التدخل السريع من المجتمع الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والقضاء نهائيا على المليشيات المسلحة والإرهابيين والدواعش والمرتزقة الإردوغانيين داخل ليبيا.