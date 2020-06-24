نائب يشكر الحكومة على الاستجابة لمطلب تحديد ساعات لغلق المحلات

تقدم اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للاستجابة إلى طلبة بتثبيت مواعيد إغلاق المحلات التجارية عند التاسعة مساء بعد إنهاء قرار الحظر بسبب جائحة كورونا، مؤكدا على أن القرار سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف جمال في تصريحات للمحررين البرلمانين بأن الحكومة ترسخ لديها المكاسب والمنافع التي ستعود على الاقتصاد من تحديد ساعات غلق المحلات التجارية والسير على نهج الدول المتقدمة للحصول على أكبر قدر من التركيز من العمال والموظفين أثناء أداء أعمالهم بالنوم مبكرا َوالاستيقاظ مبكرا.

ولفت جمال بأن القرار مكسب كبير وستكون له عوائد وحوافز كبيرة خاصة بعد تخفيف الزحام وتقليل فاقد الكهرباء والمساهمة في تخفيف الزحام المروري والحفاظ على الشكل الحضاري للدولة المصرية.

وكان اللواء أشرف جمال عضو مجلس النواب قد أطلق مبادرة أثناء لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامجه التاسعة المذاع على قناة الأولى المصرية، بضروة غلق المحلات التجارية الساعة التاسعة مساء بعد انتهاء فترة الحظر وتعميمها مثلما معمول به في الدول المتقدمة التي تسعى إلى التنمية الاقتصادية.

وأكد جمال خلال اللقاء أن مناعة المواطن المصري مرتبطة بالسلوكيات، والصحة هي الحالة الأولى لحياة الشعوب وتعتبر الصحة من الأمن القومي، والموظف المتواجد بالدولة عندما يطلب زيادة دخله لابد من النوم مبكرا للاستيقاظ مبكرا، حتى يكون ذهنه حاضرا ولكي يكون هناك زيادة بالإنتاج، ولكن المواطن يسهر من 3 إلى 4 فجرا وهذا ينتج حالة من التخبط في العلم من كثرة السهرة خارج المنزل، والشباب عندما يعمل في الخارج يلتزم بكل ما تطبقه الدول من إغلاق المحلات في وقت مبكر، وفي الدول الخارجية لديها نظام في مواعيد النوم والاستيقاظ مبكرا في صحة جيدة بسبب النوم الكافي، وعلى الحكومة أن تتخذ قرار بإغلاق المحلات التجارية في التاسعة مساء أسوة بالدول المتقدمة.