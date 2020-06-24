اليوم.. الإنجيلية تعلن خطة فتح الكنائس في ظل إجراءات كورونا

بدأ صباح اليوم، اجتماع الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الاليكتروني لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت المقبل.

ومن المقرر أن تعلن الطائفة الإنجيلية ظهر اليوم خطتها لفتح الكنائس والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.