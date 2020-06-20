الكنيسة تحتفل بالذكرى الـ7 لمنح "البابا كيرلس" و"حبيب جرجس" لقب "قديس"

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بالتذكار السابع، لمنح المجمع المقدس، لقب "قديس" إلى البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 للكنيسة، وحبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد.

والبابا كيرلس السادس، ولد في قرية طوخ بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في أغسطس 1902 باسم عازر يوسف عطا، وتدرّج في التعليم حتى حصل على البكالوريا، والتحق بالعمل في إحدى شركات الملاحة، ودخل دير البراموس بوادي النطرون، للرهبنة عام 1927، ورُسم راهبا باسم "مينا البراموسي" 1928، ثم قسا في عام 1931، وتوحد في مغارة بالبرية، واكتفى من زاد الدنيا بـ "صفيحة" ماء و"كوز" عدس أسبوعيا، وانتقل ليعيش بطاحونة بالمقطم استأجرها من الدولة بـ"6 قروش"، عام 1936، بعد عدم موافقة البابا وقتها على تعميره دير مارمينا بصحراء مريوط، وأقام كنيسة بالطاحونة ما زالت لليوم مزارا يتوافد عليه الأقباط في ذكراه سنويا، وذاع صيت مينا، ما دفع الكنيسة إلى أن تسند له رئاسة دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بالمنيا عام 1944.

والباببا كيرلس السادس ترشح للكرسي البابوي وخاض "القرعة الهيكلية" في 1959، والتي أتت به إلى سُدة الكرسي الرسولي، ليصبح البطريرك الـ116 للكنيسة، وتوفي في 9 مارس عام 1971، وبعد 43 عاماً على رحيله منحه المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى، لقب "قديس"، ليعطي هذا الاعتراف محبيه إمكانية بناء الكنائس باسمه.

أما حبيب جرجس، فيحظى بمكانة كبيرة لدى الكنيسة والأقباط، فهو من مواليد محافظة القاهرة عام 1876، توفي والده وهو يبلغ من العمر 6 سنوات، وحصل على الشهادة الثانوية عام 1892، أصبح طالبا ومعلما للدين في الكلية الإكليريكية في نفس الوقت، وكان واعظًا متفوها، واستطاع جمع التبرعات من الأقباط لإنشاء المدرسة الإكليريكية في عهد البابا كيرلس الخامس، وأصدر عام 1904، أول عدد من مجلة الكرمة والتي استمرت 17 سنة، وأنشأ عام 1918 مدارس الأحد، وأسس جمعيات للوعظ والتعليم، ولدية 31 كتابا فضلا عن 3 كتب تراتيل حسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أُختير عضوًا للمجلس الملّي العام، ورُشِّح مطرانًا للجيزة سنة 1948، ولكن لم يقبل البابا يوساب رسامته لأنه لم يكن راهبًا، قبل أن يتوفى عام 1951، ووصف بأنه "رائد النهضة القبطية"، في العصر الحديث، واعترف المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمنح "حبيب جرجس" لقب "قديس" في جلسته بتاريخ 20 يونيو 2013، وبناءً على هذا القرار يمكن بناء الكنائس على اسمه، بالإضافة إلى إمكانية ذكره في مجمع القدِّيسين الموجود في كِلا الخولاجي المقدس (كتاب صلوات القداس الإلهي)، والأبصلمودية المقدسة (كتاب التسبحة).