الإثنين.. أحمد آدم وسمية الخشاب يبدآن تصوير "صابر وراضي"

يبدأ الفنان أحمد آدم والفنانة سمية الخشاب تصوير أولي مشاهدهما في فيلم "صابر وراضي"، الإثنين المقبل، بعد تأجيل انطلاق تصويره خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا".

وقال المنتج أحمد السبكي، لـ"الوطن"، إنّ فيلمه يشهد مشاركة عدد من النجوم إلى جانب آدم وسمية، وهم محسن محيي الدين، ساندي وسلوي عثمان، مضيفا أنّه لم يستقر على موعد مبدئي لطرحه بالسينمات حتى الآن.

وتأتي تجربة الفيلم لتعيد التعاون السينمائي بين آدم وسمية منذ فيلمهما "الرجل الأبيض المتوسط"، الذي عُرض عام 2001، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عزت أبوعوف، ماجد الكدواني، محمود البزاوي، نشوى مصطفي، شمس، سعيد طرابيك، حسين الشربيني وكوكبة من النجوم، تأليف أحمد البيه وإخراج شريف مدكور.

ويشهد "صابر وراضي" عودة سمية الخشاب للسينما بعد فترة غياب دامت 5 أعوام، وتحديدا منذ مشاركتها في بطولة فيلم "الليلة الكبيرة" عام 2015، والذي شارك في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، صبري فواز، صفية العمري، زينة، سميحة أيوب، وائل نور، علاء مرسي، أحمد وفيق، سامي مغاوري، آيتن عامر، نسرين أمين وغيرهم، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أنّ فيلم "صابر وراضي" من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.