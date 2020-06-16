بدء تصوير "صابر وراضي" لـ أحمد آدم مطلع يوليو المقبل

بدأ المخرج أكرم فريد، معاينة أماكن تصوير الفيلم الجديد "صابر وراضي" للفنان أحمد آدم، استعدادًا لبدء التصوير مطلع شهر يوليو المقبل.

وقالت مصادر لـ"الوطن" إن انطلاق تصوير المشاهد الأولى، سيكون من أحد أحياء القاهرة الشهيرة، لافتًا إلى أن المخرج قد انتهى مؤخرًا من تسكين الأدوار. يذكر أن "صابر وراضي" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، محسن محي الدين، ومن تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.

أكرم فريد، تخرج في كلية الطب البيطري عام 1995، إلا أن حبه للفن جعله يلتحق بمعهد السينما لكي يدرس اﻹخراج، وتخرج في عام 2001، قدم العديد من اﻷفلام الروائية القصيرة والوثائقية من أهمها "3 ورقات"، وعمل كمساعد مخرج في البداية، ثم قدم أول أفلامه كمخرج "فرح" في عام 2004، وأخرج بعدها "حاحا وتفاحة، زي الهوا، عمر وسلمى، عائلة ميكي، إي يو سي، حماتي بتحبني"، كما أخرج مسلسلات "ساحرة الجنوب، اللهم إني صائم".