كورونا يغلق من جديد أبواب الكنيسة المصرية في اليونان

أعلنت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية باليونان، عن غلق الكنائس في وجه الأقباط من جديد بعد شهر من افتتاحها، واقتصار صلوات القداسات على الكهنة فقط بعد ظهور 4 حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد قادمة من مصر إلى أثينا.

وقال الأنبا بافلوس، أسقف اليونان للأقباط الأرثوذكس، في بيان، إنه خلال عطلة الأسبوع الماضي وصل إلى اليونان، طائرتان قادمتان من مصر، تحملان على متنيهما مجموعة من المصريين، الذين اكتشف فور وصولهم مطار أثينا الدولي وجود أربعة حالات إيجابية تحمل مرض كورونا من الأقباط وتم إدخالهم للمستشفى لتلقي العلاج، ولذا قررت الكنيسة اتخاذ قرارات احترازية للحفاظ على الأقباط من الوباء عبر إغلاق أبواب الكنيسة أمام المصلين، والاكتفاء بإقامة القداسات بالكهنة الذين فيها ودون شمامسة، وذلك حتى تمر فترة حضانة الفيروس للأسر والأفراد الذين خالطوا الأقباط القادمين من مصر.

وكان أسقف اليونان أعلن منتصف مايو الماضي، عن عودة فتح الكنائس بعد شهرين من الإغلاق بشرط تطبيق اشتراطات الوقاية من كورونا وبينها عدم حضور أكثر من 50 شخصا للقداس، حيث في حالة مخالفتها تقوم الحكومة اليونانية بتوقيع عقوبات على المخالفين بمقدار 10 آلاف و500 يورو.