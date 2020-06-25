في ذكراه.. قصة البابا داميانوس البطريرك الـ35 للكنيسة الأرثوذكسية

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بحسب "السنكسار الكنسي"، بذكرى وفاة البابا داميانوس البطريرك الـ35 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والسنكسار هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 18 من شهر بؤونة لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 605 ميلادي، توفي البابا داميانوس البطريرك الـ35 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبحسب السنكسار، عاش هذا البطريرك عابدا في برية شيهيت "وادي النطرون" ست عشرة سنة ورسم شماسا بدير يوحنا القصير ثم ذهب إلى دير الآباء غربي مدينة الإسكندرية وهناك زاد في نسكه.

ويذكر السنكسار، أنه لما جلس البابا بطرس الرابع والثلاثين علي كرسي الكرازة المرقسية استحضره وجعله كاتما لسره، ولما توفي البابا بطرس اتفق رأي الأساقفة علي رسامته بطريركا فأعتلي كرسي البطريركية في 26 يونيو سنة 569م، واحسن الرعاية وكتب رسائل وميامر كثيرة.

وقضى البابا داميانوس خمسا وثلاثين سنة واحد عشر شهرا وستة عشر يوما على الكرسي البابوي قبل وفاته.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.