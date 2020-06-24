أول يوليو.. نتفلكس تعرض Carlito's Way لـ آل باتشينو

أعلنت منصة "نتفلكس"، عن عرض فيلم "Carlito's Way"، عبر منصتها يوم 1 يوليو، وهو من بطولة الممثل آل باتشينو وشون بن، وبينيلوب آن ميللر.

فيلم "Carlito's Way"، من إخراج براين دي بالما، وإنتاج عام 1993، وكتب السيناريو له David Koepp، وهو مقتبس من رواية لـ إدوين توريس.

ويحكي الفيلم عن "كارليتو" الذي يتم الإفراج عنه من السجن، ويحاول بعدها البعد عن المخدرات والعنف على الرغم من ضغط المحيطين به.

Carlito's Way تكلفة إنتاجه 30 مليون دولار بحسب موقع IMDB، وحقق أرباحا 63 مليون دولار، بعد عرضه، ونال ترشيحين لجوائز جولدن جلوب، في فئات أفضل ممثل مساعد، وأفضل ممثل دور مساعد.

ويعتبر تعاون آل باتشينو مع المخرج براين دي بالما في Carlito's Way عام 1993، الثاني بينهما بعد فيلمها الشهير الوجه ذو الندبة والذي حقق نجاحا كبيرا عام 1983.

وتم ترشيح آل باتشينو لجائزة أوسكار 9 مرات، الأولى عن دوره في فيلم الأب الروحي، عام 1973، وكان الفيلم انطلاقة له في السينما بعد ذلك.

بعدها ترشح آل باتشينو مرة أخرى عن دوره في فيلم "سيربيكو" عام 1974، ثم عن دوره في "الأب الروحي" الجزء الثاني.

وفي عام 1975، كان الترشيح الرابع له عن دوره في فيلم dog day afternoon، ثم ترشح عام 1979 عن دوره في فيلم العدالة للجميع.

وعاد بعد 11 عاما لترشيحات الأكاديمية، 1991، عن دوره في فيلم Dick tracy، ثم عام 1993 عن دوره في فيلم "Glengarry Glen Ross".. وآخر ترشيح له كان عن دوره في فيلم الرجل الأيرلندي.

وحصل آل باتشينو، على جائزة الأوسكار مرة واحدة عام 1993 عن دوره في فيلم عطر امرأة.