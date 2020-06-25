صور.. قصة افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في ذكراها الـ52

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بالذكرى الـ52 لافتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في مثل هذا اليوم عام 1968، إذ افتتح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والبابا الراحل كيرلس السادس، الكاتدرائية في حفل كبير، بالتزامن مع عودة رفات القديس مرقس الرسول، مؤسس الكنيسة، من روما، بعد أنّ ظل في مدينة البندقية بإيطاليا أحد عشر قرنا أي منذ القرن التاسع للميلاد.

وحضر الاحتفالية آنذاك الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور أثيوبيا، وعددا كبير من رؤساء الأديان ومندوبي الكنائس في كل العالم، بينهم البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس.

وألقيت كلمات مهمة بلغات مختلفة لهذه المناسبة من البابا كيرلس السادس، ومن بطريرك السريان الأرثوذكس، ومن الكاردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية، وبطريرك جاثليق أثيوبيا، والسكرتير العام لمجلس الكنائس العالمي وبطريرك موسكو وكل روسيا، وأعرب الكل عن فرحتهم بهذا اليوم السعيد وحيوا كنيسة الإسكندرية.

وفي نهاية الكلمات انتقل البابا ومعه رئيس الجمهورية وإمبراطور أثيوبيا إلى مدخل الكاتدرائية الجديدة، وأزاحوا الستار عن اللوحة التذكارية التي أقيمت تخليدا لهذا اليوم التاريخي.

وشهد الحفل صحفيون ومندوبو وكالات الأنباء العالمية والإذاعة والتليفزيون، فضلا عن 6 آلاف بين مصريين وأجانب.

يُذكر أن مكان كاتدرائية العباسية، كان عبارة عن مدافن للأقباط، وطلبت الحكومة عام 1937 نقلها إلى الجبل الأحمر والاستحواذ على الأرض، إلا أن الكنيسة رفضت وتفاوضت مع الدولة على حق الأقباط فى ملكية الأرض، وتم تمليكها للكنيسة بشرط بناء منشآت عليها لا تدر أى ربح خلال خمس عشرة سنة وإلا تعود للدولة.

وقام بتصميم بناء الكاتدرائية الجديدة المهندسان عوض كامل وسليم كامل فهمى، ونفّذ التصميم الإنشائى الدكتور ميشيل باخوم، ونفذت شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة «سيبكو» الكاتدرائية المصمّمة على هيئة صليب، ووضع الرئيس جمال عبدالناصر حجر الأساس لها عام 1965، قبل أن يفتتحها فى عام 1968.